موسكو ترحب بالاتفاق بين "فتح" و"حماس" لتجاوز الانقسام الداخلي الفلسطيني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، ترحيب موسكو بالاتفاق بين "فتح" و"حماس" لتجاوز الانقسام الداخلي الفلسطيني.

موسكو — سبوتنيك. أعلنت الخارجية الروسية في بيان لها: "موسكو ترحب بالاتفاق الفلسطيني، الذي تم التوصل إليه بدور مصر الفعال. وننطلق من أن الاتفاق يفي بالتطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني".

مع ذلك دعت الخارجية الروسية الطرفين الفلسطينيين "للوفاء بجميع الخطوات المخطط لها بهدف تحقيق الوحدة على المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كبير".

وجاء في ختام البيان: "ونتوقع أن يساهم هذا التطور في خروج عملية السلام في الشرق الأوسط من المأزق الحالي وسيساعد على استئناف المفاوضات المباشرة حول تسوية فلسطينية إسرائيلية نهائية على أساس القانوني الدولي ".

هذا وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس"، أمس الخميس في القاهرة، إلى اتفاق بشأن جميع المسائل المتعلقة بعمل حكومة الوحدة الوطنية التي ينبغي أن تبدأ عملها بشكل كامل في موعد لا يتجاوز 1 كانون الأول/ ديسمبر 2017.