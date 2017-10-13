الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، أن بلاده قد تنسحب من الاتفاقية الدولية حول البرنامج الإيراني النووي إذا لم تتمكن واشنطن من "تصحيحها نحو الأفضل".

© REUTERS/ SERGEI KARPUKHIN لافروف يبحث مع تيلرسون هاتفيا الوضع حول البرنامج النووي الإيراني

وقال تيلرسون للصحفيين ردا على سؤال حول سبب عدم توصية الإدارة الأمريكية للكونغرس فرض عقوبات على إيران: "وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، عندما نوافق على أنهم ملتزمون تقنيا، عندها نمدد نظام رفع العقوبات، وفقط في حال أنهم لا ينتهكون، وفي حال انتهكوا هذا يسمح لنا بفرض العقوبات مجددا".

وأضاف: "هذا الطريق الذي نرى أنه يسمح لنا بتصحيح هذه الاتفاقية. ربما لا نتمكن من تصحيحها للأفضل. وإذا لم نتمكن، فعلى الأرجح سننسحب من الصفقة. نحن لا نقترح على الكونغرس فرض عقوبات".

وأشار تيلرسون أن الرئيس دونالد ترامب، سيوعز لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على حرس الثورة الإسلامية الإيراني، إذ أن واشنطن تعتبره مسؤولا عن دعم الإهاب.