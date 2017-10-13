ترامب: يجب ضمان أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستفعل ما بوسعها لكي لا تحصل إيران على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه طلب من الكونغرس "معالجة الأخطاء الخطيرة في الاتفاق النووي".

واشنطن — سبوتنيك. وأضاف ترامب في كلمته التي أعلن فيها استراتيجيته الجديد إزاء إيران: "إيران لم تلتزم بروح الاتفاق، والنظام الإيراني يبقى الدولة الرئيسية الممولة للإرهاب وتساعد "القاعدة" و"طالبان" و"حزب الله" وغيرها من الشبكات الإرهابية".

وأعلن ترامب أن الاستراتيجية تتمثل في أننا "نتعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية. ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية".

وأكد ترامب أنه يجب التوصل لاتفاق جديد مع إيران لحماية المصالح الأمريكية بشكل أكبر، في إشارة إلى الاتفاق النووي، معتبراً أن الاتفاق النووي ساعد إيران على تطوير بعض العناصر في المجال النووي.

وتابع "النظام المارق في إيران لن يمتلك سلاحا نوويا أبدا، وإيران تحت حكم نظام ديكتاتوري نشر الفوضى في كافة أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن "إيران مسؤولة عن هجمات إرهابية ضد الأمريكيين في مناطق مختلفة بالعالم".

كما ذكر أن النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، وأن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.