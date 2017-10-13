فوز وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة بمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو

أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه تم انتخاب وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، أودري أزوليه، لمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو، اليوم الجمعة.

باريس – سبوتنيك. وتشير نتائج تصويت المجلس التنفيذي لليونيسكو، إلى أن أزوليه حصلت على 30 صوتا من أصل الـ 58، أي العدد الضروري للفوز بالمنصب.

فيما حصل منافسها، الدبلوماسي القطري، حمد بن عبد العزيز الكواري، على 28 صوتا.