السعودية ترحب باستراتيجية ترامب تجاه إيران

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن الرياض أشادت برؤية ترامب بشأن إيران.

كما أشادت السعودية بـ"التزام ترامب بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها سياسات وتحركات إيران العداونية في المنطقة".