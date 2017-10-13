الخارجية الإيرانية: الوزير ظريف لم يلتق نظيره الأمريكي سوى في اجتماع السداسية

أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، مساء اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لم يلتق نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون سوى في اجتماع السداسية الذي عقد على هامش الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي في تصريح صحفي "لم يلتق ظريف بتيلرسون سوى في اجتماع السداسية".

يأتي نفي الخارجية الإيرانية بعد ما قال وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحافي عقده بوقت سابق من اليوم، أنه أبلغ ظريف بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة حول إيران.