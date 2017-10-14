الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أوفت بجميع التزاماتها لخفض برنامجها النووي

أعلن يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السلطات الإيرانية أوفت بجميع الالتزامات التي تعهدت بها لخفض برنامجها النووي بموجب خطة العمل المشتركة.

© AFP 2017/ الإمارات تعلن موقفها من استراتيجية ترامب تجاه إيران وأشار أمانو عقب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضية الإيرانية، إلى أن طهران تخضع لأشد نظام للتحقق النووي في العالم.





وقال أمانو في بيان نشره المكتب الصحفي للوكالة الدولية للطاقة مساء الجمعة: "سبق أن أبلغت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الالتزامات المتصلة بالقضية النووية التي تضطلع بها إيران بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة تنفذ".





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكثر مرة عن رغبته بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا إياه أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة، إلا أنه صادق عليه مرتين، إذ أنه منذ أن دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، يتعين على الإدارة الأمريكية أن تصادق عليه كل 90 يوماً، أمام الكونغرس.





وكانت إيران والسداسية الدولية توصلتا في تموز/يوليو عام 2015، إلى اتفاق لتسوية القضية النووية الإيرانية. وتم اعتماد خطة الأعمال المشتركة الشاملة التي تنص على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. ودخلت الخطة حيز التنفيذ يوم 16 كانون الثاني/يناير عام 2016.