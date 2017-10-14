تيلرسون: أمريكا تعول على الدعم الأوروبي لمواجهة إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة تعول على دعم حلفائها في أوروبا بمسألة مواجهة إيران.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ثلاث دول أوروبية قلقة من قرار ترامب حول إيران وقال تيلرسون للصحفيين: "أعتقد أن أصدقائنا وحلفائنا في أوروبا لديهم فرصة حقيقية لمواجهة التهديدات الإيرانية… ولا يساورني أدنى شك، بأن أصدقائنا وحلفائنا في أوروبا والمنطقة سيقدمون الدعم لنا بما يخص التهديدات الإيرانية".





وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، استراتيجيته جديدة إزاء إيران، مؤكداً أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونغرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.





وقال ترامب إن الاستراتيجية تتمثل في أننا "نتعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية. ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية.





يذكر، أن إيران والسداسية الدولية توصلتا في تموز/يوليو عام 2015، إلى اتفاق لتسوية القضية النووية الإيرانية. وتم اعتماد خطة الأعمال المشتركة الشاملة التي تنص على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. ودخلت الخطة حيز التنفيذ يوم 16 كانون الثاني/يناير عام 2016.