زلزال شدته 5.4 درجة يهز جنوب المكسيك

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر هز الساحل الجنوبي للمكسيك في ساعة مبكرة من صباح السبت .

© AFP 2017/ Yuri Cortez زلزال بقوة 6.3 درجة يهز شمال تشيلي وتم تحديد الهزات في الساعة 19.20 الجمعة بالتوقيت المحلي (03.20 السبت بتوقيت موسكو).ويقع مركز الزلزال على بعد تسعة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة سان ديونيسيو ديل مار الواقعة جنوب ولاية (اوكساكا)، وعلى عمق 59.5 كيلومترا.





ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار. ولم يعلن عن خطر تسونامي.