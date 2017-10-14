حادث غامض في مطار حميميم بسوريا

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفة القنابل "سو-24" تحطمت أثناء قيامها بالإقلاع من مطار حميميم.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov "سو-24" في مطار حميميم في اللاذقية، سوريا

وذكرت وزارة الدفاع أن التحقيق الأولي رجح أن يكون خطأ فني وراء الحادث.

من جانب آخر، نبه خبراء إلى أن وزارة الدفاع لم تعلن عن تعليق طلعات طائرات "سو-24" حتى كشف العطب الذي تسبب في الحادث، معتبرين أن ذلك قد يعني أن المسؤولين العسكريين يعرفون أنه لم يكن هناك أي خطأ فني.

يقول الخبير فلاديمير بروخفاتيلوف، وهو رئيس إحدى مجموعات الأبحاث الروسية المعروفة باسم "أكاديمية السياسة الواقعية"، إنه لا يستبعد إمكانية أن يكون عمل تخريبي وراء الحادث، مبينا أنه من أجل تنفيذ العمل التخريبي يكفي دق شيء حاد من حديد التسليح في أرضية المطار كما هو حاصل في مطار "كردامير" العسكري بأذربيجان في عام 1978.