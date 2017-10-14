دولة الإمارات العربية تعلن دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت ، دعم بلادها الكامل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي اعرب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الجمعة ، تجاه إيران وتجدد التزامها بالعمل مع واشنطن لمواجهة دعم إيران للتطرف.

ووفقا للوزارة "النظام الإيراني يسعى لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة".

وقالت الوزارة في بيان ان "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتخذ خطوات لازمة للتصدي للعمل السلبي لإيران والغير مقبول في جميع مظاهره، بما في ذلك برنامج الصواريخ، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للمنطقة، فضلا عن تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، مثل" حزب الله "والحوثيين".

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ان "إيران تقوم بهجوم عبر الانترنت للتدخل في شؤون دول الجوار ، فضلا عن تهديدها للملاحة الدولية."

هذا واعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، استراتيجيته جديدة إزاء إيران، مؤكداً أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونغرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.

وقال ترامب إن الاستراتيجية تتمثل في أننا "نتعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية. ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية.