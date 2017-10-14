جاستن ترودو: أتحداكم أن تستخدموا مناصبكم للدفاع عن المرأة

حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، النواب المكسيكيين على تحسين حقوق المرأة موجها انتقادا حادا لشريك تجاري رئيسي يواجه صعوبات للحد من جرائم قتل النساء والعنف المرتبط بالمخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان.

© Sputnik. Chris Wattie قصة الرضيع السوري جاستين ترودو الذي التقاه رئيس وزراء كندا (صور)

وقالت رويترز إن ترودو التقى خلال زيارة للعاصمة المكسيكية وسط محادثات مكثفة في الولايات المتحدة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(نافتا)مع منظمات لحقوق الإنسان قامت بإطلاعه على أعمال العنف والتحديات التي تواجهها نساء كثيرات في المكسيك.

وقال ترودو في كلمة أمام مجلس الشيوخ المكسيكي إن القصص التي سمعها من الجماعات الحقوقية عن طريقة معاملة النساء"غير مقبولة" وحث على معالجة التفاوت بين الجنسين خلال تحديث النافتا.

وأضاف ترودو" أتحداكم أن تستخدموا مناصبكم وسلطتكم للحث بقوة على حقوق النساء والفتيات في المكسيك.

وكان ترودو وزوجته قد وصلا إلى مكسيكو سيتي يوم الخميس الماضي وحضرا مناقشات مع منظمات غير حكومية لبحث العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان وحرية التعبير بالإضافة إلى المخاطر التي تواجه الصحفيين والنشطاء.

وعلى الرغم من أن ترودو لم يذكر تفاصيل بشأن كيف يمكن حماية حقوق المرأة من خلال تحديث اتفاقية النافتا فقد قال إن كندا تؤيد دمج النساء في الاقتصاد العالمي بشكل أوسع.