مصرع عشرات الإرهابيين بعمليات للجيش الأفغاني في 13 ولاية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، أن عشرات الإرهابيين بينهم مقاتلين بتنظيم "داعش" الإرهابي لقوا حتفهم في عمليات عسكرية شملت13 ولاية.

وقالت الدفاع الأفغانية، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شنت القوات الدفاعية والأمنية الأفغانية عمليات لسحق الإرهابيين نتج عنها مصرع 60 إرهابيا بما في ذلك 3 دواعش وإصابة 27 آخرين".

وأشارت إلى أن 22 عنصراً قتلوا وتم تدمير كميات من العتاد والذخيرة في العمليات بمديرية داهروود بولاية أرزغان.

أما فِي هلمند المجاورة التي تشهد معارك طاحنة منذ فترة قتل 13 إرهابياً وأصيب عدد مماثل، فيما ضبطت قوات الجيش 36 لغما وعبوة ناسفة، تم إتلافها.

ووفقاً للبيان فقد شملت العمليات العسكرية ولايات ننغرهار وغزني وقندهار وأرزغان وزابول وهرات وغور وبادغيس وبلخ وجوزجان وفارياب وقندوز وبدخشان وهلمند.

وتعاني أفغانستان انفلاتاً أمنيا واسعاً منذ أن سيطرت حركة "طالبان"، على مساحة واسعة من المناطق الريفية، إذ تشن الحركة المتشددة هجمات واسعة على المدن الأفغانية بغية توسيع نفوذها، في الوقت الذي يزداد فيه نفوذ ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" [داعش الإرهابي المحظور في عدد كبير من الدول بينها روسيا].

وفي الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري فقط، قتل ما لا يقل عن 715 مدنيا بعدما لقي قرابة 3500 شخصا حتفهم في 2016 وهو أكثر عام يسقط فيه قتلى من المدنيين في أفغانستان