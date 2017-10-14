بوغدانوف يؤكد لهنية استعداد موسكو للمساهمة في الجهود لإتمام المصالحة الفلسطينية

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن "هنية أطلع بوغدانوف خلال الحديث على تفاصيل الاتفاق بين "فتح" و"حماس"، مؤكدا حرص قيادة "حماس" على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأعرب عن الامتنان لروسيا على موقفها الثابت من مسألة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس منظمة التحرير الفلسطينية".وأضافت الخارجية أن بوغدانوف أكد استعداد موسكو "لمواصلة المساهمة في الجهود، بما فيها تلك التي تبذلها مصر، بهدف إتمام عملية المصالحة الفلسطينية".وتابع البيان: "جرى التأكيد أيضا على موقف روسيا المبدئي الداعم لحل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 1967، تتعايش بأمن وسلام مع إسرائيل".وأشارت الخارجية إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفلسطيني.