مقتل 6 أشخاص جراء هجوم نفذه طالب على مدرسة في كينيا

قتل خمسة تلاميذ وحارس مدرسة جراء هجوم مسلح صباح اليوم السبت على مدرسة ثانوية بمدينة لوكيشوجيو الكينية، حسبما افادت صحيفة ديلى نيشن المحلية.

وقال مفوض مقاطعة توركانا، سافي ماتاتا: "وفقا للمعلومات الأولية، قام أحد تلاميذ المدرسة بتنفيذ الهجوم بالتعاون مع أشخاص مجهولي الهوية من خارج المدرسة ".

وفقا للمفوض، قام هذا الطالب في وقت سابق بتهديد المدرسين و زملائه فضلا عن توعده بقيامه بحرق المدرسة، وذلك عقب قيام ادارة المدرسة بفصلة لعدة ايام.

وقالت الشرطة في تصريحات لها إن المهاجمين أطلقوا النار على تلاميذ معيينين ، وبعد ذلك توجهوا إلى سكن الفتيات، حيث تهجوا على أشخاص آخرين. الا انه لم تقع ضحايا.