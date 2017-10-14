تركيا تعارض فرض قيود على الوفود الوطنية إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أعلن رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، أن بلاده تعارض فرض قيود على الوفود الوطنية إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال كهرمان خلال لقاء مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في سان بطرسبورغ، اليوم السبت: "نحن نعارض المحاولات للحد من حق التصويت لممثلي الدول في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشكل أو بآخر. وبرلمانيونا ومسؤولونا في الخارجية على اتصال وثيق. ونحن سننسق جهودنا بشأن مسائل جدول الأعمال الوطني والدولي".

من جانبه، أشاد فولودين بالموقف التركي من هذه القضية، مؤكدا رفض موسكو "لمضايقة حقوق الوفود الوطنية".

والجدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حرمت الوفد الروسي من حق التصويت وإمكانية المشاركة في عمل الهيئات الأساسية للجمعية في عام 2014، على خلفية انضمام القرم إلى روسيا. ومنذ عام 2016 لم ترسل روسيا إلى الجمعية البرلمانية الوثائق لاعتماد الوفد الروسي، وعلقت دفع الاشتراكات المالية في ميزانية الجمعية، حتى استعادة حقوق الوفد الروسي بشكل كامل.