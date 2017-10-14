المتحدث باسم وزير المخابرات الإسرائيلية: تصريحاته بشأن الحرب مع إيران أسيء فهمها

قال المتحدث باسم وزير المخابرات الإسرائيلية، إسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن الوزير لم يكن يقصد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما تؤدي إلى حرب مع إيران، في رده على سؤال بشأن حديث ترامب عن الاتفاق النووي مع طهران.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد باحتمال وقوع حرب، قال كاتس في مقابلة مع تلفزيون القناة الثانية الإسرائيلي "نعم بالقطع. أعتقد أن الخطاب كان مهما للغاية"، بحسب "رويترز".

وأشار المتحدث باسم كاتس إلى أن رد الوزير كان على جزء سابق من السؤال وإنه لم يكن يقصد القول باحتمال نشوب صراع مسلح.

وأكد أن كاتس لم يكن يرد "على السؤال الذي أضافه المذيع لاحقا عما إذا كان خطاب الرئيس ربما يؤدي إلى حرب مع إيران، لكنه كان يرد على "عما إذا كان الخطاب والاستراتيجية الجديدة ربما تحقق تغييرا حقيقا".

وقال المتحدث إن كاتس اعتقد أن الخطاب "أشار إلى تصميم الإدارة الأمريكية على المواجهة الحاسمة للتهديدات التي تشكلها إيران بما في ذلك التهديد (بالأسلحة) النووية والصواريخ الباليستية ودعمها للمنظمات الإرهابية وأنشطتها التدميرية في المنطقة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان".