فرنسا تدعو الكونغرس لعدم التخلي عن الاتفاق النووي

دعت فرنسا​ ​الكونغرس الأمريكي​، اليوم السبت، إلى عدم التخلي عن ​الاتفاق النووي.

وبسحب وكالة "رويترز"، كان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الرئيس طمأن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة بشأن التزام فرنسا بالاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية الست.

وتابع المكتب في بيان إن ماكرون أبلغ روحاني بأن قرار الولايات المتحدة عدم التصديق على الاتفاق لن ينهيه وإن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيواصلون الالتزام بالاتفاق.

وتحدث ماكرون أيضا خلال المكالمة عن الشروط التي يجب أن تلتزم بها إيران بموجب الاتفاق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ كان قد قال "إنني أعلنت سابقا بأني سأراجع سياستي ضد النظام الظالم في ​إيران​"، معتبرًا أن "إيران تقبع تحت سيطرة نظام متطرف".