ظريف: لم يعد أحد في العالم يثق في التفاوض مع أمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول، أنه لم يعد أحد في العالم يثق في التفاوض مع أمريكا.

© REUTERS/ STEPHANIE KEITH روحاني: المساس بالاتفاق النووي يعرض العالم للخطر

وقال ظريف، إنه لم يعد أحد في العالم يثق في التفاوض مع أمريكا، مؤكداً أنه في جميع الاتفاقات مع أمريكا تنتهي بتبدل رئيسها.

وكان ظريف، قال في وقت سابق، عبر حسابه على موقع "تويتر":

"إن الإيرانيين بنين وبنات رجالا ونساء كلهم حرس ثوري يقفون مع الذين يدافعون عنا وعن المنطقة أمام المعتدين والإرهاب".

Today, Iranians--boys, girls, men, women--are ALL IRGC; standing firm with those who defend us & the region against aggression & terror. — Javad Zarif (@JZarif) ١٤ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال، أمس الجمعه، إن واشنطن ستفعل ما بوسعها لكي لا تحصل إيران على أسلحة نووية، مشيراً إلى أنه طلب من الكونغرس "معالجة الأخطاء الخطيرة في الاتفاق النووي".

وأضاف ترامب، في كلمته التي أعلن فيها استراتيجيته الجديد إزاء إيران: "إيران لم تلتزم بروح الاتفاق، والنظام الإيراني يبقى الدولة الرئيسية الممولة للإرهاب وتساعد "القاعدة" و"طالبان" و"حزب الله" وغيرها من الشبكات الإرهابية".



