ارتفاع عدد ضحايا الحرائق بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مسؤولو إطفاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأحد عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 37 شخصا.وقالت إدارة الإطفاء على موقعها على "التويتر" إن "عدد ضحايا حرائق الغابات ارتفع هذا الأسبوع (بولاية كاليفورنيا) ليصل إلى 37 شخصا".

© AP Photo/ Jeff Chiu إجلاء سكان في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب حرائق وبدورها، ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن عدد ضحايا الحرائق يمكن أن يكون 38 شخصا.





ويكافح أكثر من 10 آلاف رجل إطفاء الحرائق التي دمرت 5700 مبنى وأحدثت حالة من الارتباك في صناعة إنتاج النبيذ في كاليفورنيا والسياحة المتعلقة بذلك مما ألحق أضرارا أو دمر ما لا يقل عن عشرة مصانع للنبيذ في نابا فالي.





وقال المسؤولون إن الطواقم الأرضية حققت المزيد من التقدم يوم الجمعة في مواجهة الحرائق لكن الطقس الجاف والرياح التي تتغير اتجاهاتها بسرعة عقدت تلك الجهود يوم السبت مما أدى إلى نشوب حريق جديد كبير في مقاطعة ليك.