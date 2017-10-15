مستشار ترامب يتحدث عن فرص فوز دونالد بالانتخابات الرئاسية 2020

أعرب المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الأمريكي، ستيفن بانون عن ثقته بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2020، بحصوله على 400 صوت للهيئة الناخبة.

collapse.com كيري: ترامب يخلق أزمة دولية وقال بانون في كلمة بثتها قناة "أي بي سي" التلفزيونية إن: "الرئيس ترامب، ليس فقط سيحافظ على منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية، بل سيحصل في انتخابات عام 2020 على الـ 400 صوت للهيئة الناخبة".





وأشار المستشار السابق إلى أن انتصار ترامب بالانتخابات السابقة كان بمثابة "انتفاضة الشعوبيين والقوميين والمحافظين".





وأجريت الانتخابات الأمريكية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأصبح بذلك الرئيس المنتخب الـ 45 للبيت الأبيض الأمريكي، بعد حصوله على 304 صوتا من كبار الناخبين، ليتغلب على المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون.





وتولى الرئيس الأمريكي الجديد، مهام منصبه في 20 كانون الثاني/يناير 2017.