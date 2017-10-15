الحزب الحاكم في الصين يعدل دستوره

وافق الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على تعديل دستور الحزب قبل أيام من عقد المؤتمر العام للحزب الذي يعقد كل خمس سنوات.

© Sputnik. Anton Denisov احتفال بالذكرى الـ 68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وبحسب ما جاء في رويترز فإنه من المتوقع أن تتضمن التعديلات الجديدة الأفكار السياسية للرئيس شي جين بينغ ليعزز قبضته على السلطة.





ووافقت اللجنة المركزية للحزب يوم السبت على اقتراح تم إعلانه من قبل لتعديل الدستور وسيُطرح الآن على مؤتمر الحزب لإقراره رسميا.





ووافقت اللجنة المركزية أيضا على تقارير جهاز مكافحة الفساد في الحزب بشأن التحقيقات التي أجريت مع عدة مسؤولين كبار سابقين بالحزب والذين عُزلوا أو سُجنوا بسبب الفساد ومن بينهم سون تشنغ كاي الذي كان أحد المنافسين في الماضي على زعامة الحزب قبل طرده من الحزب الشهر الماضي.