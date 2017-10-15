ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى فيتنام ل68 شخصا (صور+ فيديو)

ذكرت صحيفة VnExpress الفيتنامية نقلا عن بيان صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ اليوم السبت أن حصيلة الوفيات في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية بوسط وشمال البلاد ارتفعت إلى 68 شخصا، فيما لا يزال 37 شخصا في عداد المفقودين، كما يتلقى 31 شخصا العلاج من إصابات تعرضوا لها.

وذكرت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية أن 11 من هؤلاء القتلى قضوا في إقليم "هوا بين" صباح يوم الخميس، عندما تسبب انهيار أرضي في طمر منازلهم أثناء نومهم، مضيفة أن سبعة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين جراء هذا الحادث.

— ITV News (@itvnews) October 15, 2017

​وأكدت التقارير أن حوالي 330 منزلا دمرت جراء أمطار غزيرة بدأت يوم الاحد الماضي فيما تعرض 34 ألف منزل آخر للغرق، كما تسببت الفيضانات في نفوق آلاف الحيوانات.

وذكرت السلطات أنها قامت بإجلاء 17500 شخص إلى مناطق آمنة.

— Anonymiss 68 (@pokebunny68) October 14, 2017

​ودمرت الفيضانات الكثير من الجسور والطرق بالمنطقة، حيث عزلت الكثير من المناطق بينما دمرت العديد من السدود، مما أدى إلى غرق مئات المنازل على امتداد ضفاف الانهار.

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