ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى فيتنام ل68 شخصا (صور+ فيديو)

وذكرت اللجنة التوجيهية المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية أن 11 من هؤلاء القتلى قضوا في إقليم "هوا بين" صباح يوم الخميس، عندما تسبب انهيار أرضي في طمر منازلهم أثناء نومهم، مضيفة أن سبعة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين جراء هذا الحادث.
— ITV News (@itvnews) October 15, 2017
وأكدت التقارير أن حوالي 330 منزلا دمرت جراء أمطار غزيرة بدأت يوم الاحد الماضي فيما تعرض 34 ألف منزل آخر للغرق، كما تسببت الفيضانات في نفوق آلاف الحيوانات.
وذكرت السلطات أنها قامت بإجلاء 17500 شخص إلى مناطق آمنة.
— Anonymiss 68 (@pokebunny68) October 14, 2017
ودمرت الفيضانات الكثير من الجسور والطرق بالمنطقة، حيث عزلت الكثير من المناطق بينما دمرت العديد من السدود، مما أدى إلى غرق مئات المنازل على امتداد ضفاف الانهار.
— CNN (@CNN) October 13, 2017
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