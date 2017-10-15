صاروخ أمريكي ينطلق بقمر استطلاع جديد من فلوريدا

انطلق الصاروخ الأمريكي "أطلس 5"، الذي يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع من مطار كينيدي الفضائي برأس كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، صباح اليوم الأحد.

© Fotolia/ Vadimsadovski إطلاق أول قمر صناعي عربي عام 2018

سبوتنيك — واشنطن. وتم إطلاق الصاروخ في الساعة 10:28 صباح اليوم بتوقيت موسكو، وذلك بعد أن تم تأجيله عدة مرات بسبب الظروف الجوية.

وقامت بإطلاق الصاروخ شركة "يونايتد لونتش اليانس" لصالح دائرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية.