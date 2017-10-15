مسؤول كوري شمالي: لا يمكن الحديث عن الحوار في ظل الضغط الأمريكي غير المسبوق

صرح مسؤول في وفد كوريا الشمالية إلى جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الأحد، بأن الوفد لا يخطط لعقد أي لقاءات مع برلمانيين من كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الحوار في ظل الضغط الأميركي غير المسبوق.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة "سبوتنيك": "كيف يمكن الحديث عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات على خلفية المناورات المشتركة المقررة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وكذلك العقوبات الأميركية غير المسبوقة؟".

وأكد أن وفد بلاده لا يخطط للقاء برلمانيين من كوريا الجنوبية، قائلا: "لا توجد هناك أي خطط حتى الآن".

وأضاف قوله: "لا يجب أن نتحاور معهم، لا مع كوريا الجنوبية ولا مع الولايات المتحدة، حتى تكف عن التهديد بالسلاح النووي، وتتخلى عن سياساتها العدائية تجاه بلادنا".

هذا، وكان عضو في وفد كوريا الجنوبية إلى جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبورغ، قد صرح أمس السبت، بأنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين وفد بلاده وممثلي الوفد الكوري الشمالي، على هامش الجمعية. ولكن في وقت لاحق أعلن رئيس الوفد الكوري الجنوبي، رئيس البرلمان تشونغ سيه كيون، أنه لا يخطط للقاء ممثلي كوريا الشمالية.

والجدير بالذكر، أن وفد كوريا الشمالية كان قد وصل إلى مدينة بطرسبورغ الروسية، يوم السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر للمشاركة في الدورة الـ 137 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي. ويشارك فيها أيضا وفد كوريا الجنوبية.