نائب رئيس الدوما: لن يكون هناك مباحثات مباشرة بين وفدي كوريا الشمالية والجنوبية

قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، اليوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، إنه لن يكون هناك "مباحثات مباشرة، بين وفدي كوريا الشمالية والجنوبية.

ومن المقرر أن تحضر وفود من كوريا الشمالية والجنوبية اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة "سان بطرسبرغ" الروسية.

وقال تولستوي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك: "لن تكون هناك مباحثات مباشرة بين وفدي كوريا الشمالية والجنوبية".

وكان في وقت سابق من اليوم، قال ممثل كوريا الشمالية لـ"سبوتنيك" إن الوفد ليس لديه خطط بعد للاجتماع مع وفد كوريا الجنوبية، مستبعدا هذا الاحتمال يوم السبت المقبل.