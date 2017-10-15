مسؤول كردي: إيران تغلق حدودها البرية مع إقليم كردستان

قال رئيس غرفة تجارة السليمانية سيروان محمد في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن إيران أغلقت حدودها البرية مع إقليم كردستان العراق منذ صباح اليوم، حسبما نقلت "آر تي".

وذكر محمد إلى أن هناك اتصالات بين الإقليم وإيران بشأن إغلاق الحدود.

© Fotolia/ Emmanuel Wuyts إيران تغلق المجال الجوي مع إقليم كردستان بطلب من الحكومة العراقية

يشار إلى أن الجانب الإيراني، على المستوى الرسمي، لم يصدر عنه إلى الآن أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

جدير بالذكر أن قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني وصل إلى إقليم كردستان، أمس السبت.

وقال أمين عام وزارة البشمركة في حكومة كردستان الفريق جبار ياور إن سليماني قام بزيارة إلى قبر الرئيس الراحل جلال طالباني وما زال موجودا في أربيل.

وكانت طهران قد أعلنت قبيل استفتاء الإقليم للانفصال عن العراق إغلاق مجالها الجوي في وجه كردستان بناء عل ىطلب من الحكومة العراقية، غير أنها نفت إغلاق الحدود البرية.