إصابة القائم بالأعمال في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو

أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، اليوم الأحد، أن القائم بالأعمال القطري، تعرض لإصابة طفيفة جراء الانفجار الذي وقع أمام فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو ، مساء السبت.

وكتب الرميحي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تعرض مبنى السفارة القطرية بالعاصمة الصومالية مقديشو لأضرار جسيمة نتيجة انفجار احدى السيارات المفخخة مساء أمس.. قامت وزارة الخارجية بالاتصال والاطمئنان على اعضاء السفارة من الدبلوماسيين والاداريين والعاملين بالسفارة.."

— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) October 15, 2017

​وتابع قائلا: "وتعرض القائم بالأعمال لإصابات خفيفة وهو بصحة جيدة وباقي اعضاء السفارة والحمدلله بخير ولم يصبهم اي ضرر.. الحمدلله على سلامة بعثة دولة قطر في الصومال وحفظهم الله من كل شر.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن العاملين في السفارة لم يتعرضوا لإصابات باستثناء القائم بالأعمال ، ونوهت بأن السلطات الصومالية وعدت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة أعضاء السفارة.

ولم تعلن حتى الآن أي من الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير، على الرغم من أنه يحمل بصمات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المتطرف، التي غالبا ما تشن هجمات واعتداءات انتحارية في مقديشو وضواحيها.