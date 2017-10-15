بريطانيا وألمانيا يتفقان على الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني

اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مكالمة هاتفية، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على التزام بريطانيا وألمانيا بالاتفاق النووي مع إيران بعد قرار أمريكي بعدم التصديق على الاتفاق.

© Sputnik. Andrew Reznichenko الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أوفت بجميع التزاماتها لخفض برنامجها النووي

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، في بيان، إن الدولتين "اتفقتا على الالتزام الكامل للمملكة المتحدة وألمانيا بالاتفاق".

وتابعت "اتفقتا أيضاً على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني.

وقال ترامب، إن واشنطن ستفعل ما بوسعها لكي لا تحصل إيران على أسلحة نووية، مشيراً إلى أنه طلب من الكونغرس "معالجة الأخطاء الخطيرة في الاتفاق النووي".