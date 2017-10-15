مظاهرات حاشدة في روما ضد المهاجرين غير الشرعيين (فيديو)

خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة الايطالية روما للمطالبة بعودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم فورا

وتم تنظيم المظاهرة من قبل الحركة الوطنية للسيادة الايطالية حيث شبه بعض المتظاهرين ما تمر به البلاد بغزو افريقي.​