تيلرسون: أمريكا ستواصل جهودها لحل أزمة كوريا الشمالية حتى تفجير القنبلة الأولى

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد البدء بالحرب مع كوريا الشمالية.

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف أن "الجهود الدبلوماسية ستستمر حتى سقوط القنبلة الأولى".

وقال تيلرسون في مقابلة مع "سي إن إن" إن "ترامب يريد حلا دبلوماسيا للأزمة، ولا يسعى إلى الذهاب إلى الحرب… وأن الجهود الدبلوماسية ستستمر حتى سقوط القنبلة الأولى".