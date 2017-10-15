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20:24 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    وزير الخزانة الأمريكي

    وزير الخزانة الأمريكي: نخطط لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    العالم
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    قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، إنه يعتزم فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني.

    الحرس الثوري الإيراني
    © AFP 2017/
    ترامب يفوض الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني
    وردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لفرض العقوبات، قال مونوتشين لبرنامج فوكس نيوز "صنداي مورنينج فوتشرز": إنه بحث الخطط الأمريكية مع نظرائه الدوليين في الاجتماعات الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك وفقا لرويترز.

    وأضاف "لقد أجريت محادثات مباشرة مع نظرائنا حول ما نحاول القيام به مع إيران". وأضاف "سنعمل معهم على ذلك".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني

    وبحسب مصادر صحفية أمريكية، أدرجت الوزارة، الحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات، وأفادت أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

    وكذلك فرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على 4 كيانات بينهم شركة صينية بسبب علاقاتها بالحرس الثوري الإيراني.

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