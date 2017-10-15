وزير الخزانة الأمريكي: نخطط لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

وأضاف "لقد أجريت محادثات مباشرة مع نظرائنا حول ما نحاول القيام به مع إيران". وأضاف "سنعمل معهم على ذلك".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني
وبحسب مصادر صحفية أمريكية، أدرجت الوزارة، الحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات، وأفادت أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وكذلك فرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على 4 كيانات بينهم شركة صينية بسبب علاقاتها بالحرس الثوري الإيراني.
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