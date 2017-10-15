كوريا الشمالية تطالب أمريكا بوقف سياستها العدائية

طالبت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بوقف "سياستها العدائية" تجاهها، وشددت على أن برنامجها النووي ومنظوماتها الصاروخية تهدف إلى حماية استقلال البلاد.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تهدد بسحق هذه الدول

سان بطرسبرغ — سبوتنيك. وطالب رئيس الوفد الكوري الشمالي المشارك في الدورة 137 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقد بسان بطرسبرغ، واشنطن بوقف "السياسة العدائية" تجاه بيونغ يانغ.

وقال آن تونج تشون، رئيس الوفد الكوري الشمالي، في كلمته أمام المؤتمر اليوم، " نطالب الولايات المتحدة بإنهاء سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية"، مؤكداً على أن البرنامج النووي لبلاده ومنظومات الصواريخ "تهدف إلى حماية استقلال البلاد".

وتابع تونج تشون" نود أن نعلن أن بلادنا تواجه تهديدا ضد وجودها وبتدميرها من جانب الولايات المتحدة. لقد أثبت التاريخ أن علينا حماية أنفسنا بمفردنا. وبرامجنا النووية هي قوة الردع الهادفة لحماية استقلالنا".

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 أيلول/سبتمبر الماضي، أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية، هي السادسة من نوعها، مخصصة لاستخدامها في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وسبق ذلك بأسبوع واحد إطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان. وكانت الإدارة الأميركية قد أكدت في وقت سابق، أن الخيار العسكري بشأن كوريا الشمالية لا يزال على الطاولة.

وردا على التجارب الكورية، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد. وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.