انفجار منصة نفطية في لويزيانا بأمريكا وأنباء عن إصابات

قالت السلطات المحلية بولاية لويزيانا الأمريكية إن منصة نفطية انفجرت في منطقة ليك بونتشارترين بالولاية في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وبحسب ما جاء برويترز فإن الانفجار أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينما نقلت صحيفة "تايمز-بيكانيو" عن المتحدث باسم إدارة شرطة كينر السارجنت بريان مكجريجور قوله إن الانفجار أسفر عن "وقوع إصابات كثيرة".

BREAKING right now in Louisiana: an oil rig has caught fire on Lake Pontchartrain. At least 6 reported injured. pic.twitter.com/kpA6TTt7nD — Korey O'Brien (@koreyobrienTV) October 16, 2017

​وقالت أبرشية سانت تشارلز على صفحتها على فيسبوك إن حريقا شب في منصة نفطية في ليك بونتشارترين قرب نيو أورليانز و"سبب صوتا قويا في وقت سابق الليلة".

وأظهر شريط مصور بثته محطة دبليو.في.يو.إي فوكس 8 على فيسبوك هيكلا صناعيا مشتعلا مع تصاعد دخان منه.

ولم ترد الشرطة على طلب للتعليق. ولم تتوافر تفاصيل بشأن سبب الحريق أو الجهة التي تملك المنصة النفطية.