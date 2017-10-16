لافروف: موقف أمريكا حيال الاتفاق النووي الإيراني وكوريا الشمالية يفاقم المشاكل العالمية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موقف أمريكا حيال الاتفاق النووي الإيراني والتهديد بإيجاد حل عسكري فيما يخص كوريا الشمالية، كله يؤدي إلى تفاقم المشاكل العالمية القائمة.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev لافروف يبحث مع ظريف الوضع حول الصفقة النووية الإيرانية

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف: "فقدان الثقة المتبادلة يدعو للقلق الشديد، للأسف هذه النزعات السلبية تفاقمت أكثر نتيجة قرار أمريكا حول الانسحاب عمليا من خطة العمل الشاملة الخاصة ببرنامج إيران النووي ونتيجة لتهديدات واشنطن بإيجاد حل عسكري لمشكلة شبه الجزيرة الكورية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، الجمعة الماضية، استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، قائلا: إنه سيفرض عقوبات جديدة على طهران وأنه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.

وفرض ترامب على الحرس الثوري الإيراني "عقوبات قاسية" لقيامه بدعم الإرهاب، وطلب من وزارة الخزانة اتخاذ أشد العقوبات بحقه وهو ما حصل بالفعل، حيث أعلنت الوزارة وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات.