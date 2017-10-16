لا فاكهة ولا جمبري على قائمة طعام مؤتمر الحزب الشيوعي في الصين

لن يحظى المشاركون في مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، هذا الأسبوع، بفاكهة مجانية في غرفهم الفندقية ولن يحصلوا على حلاقة شعر مجانية ولا جمبري (روبيان) في طعامهم، وعليهم أن يتوقعوا معاملة تقشفية تتماشى مع تعهدات الرئيس شي جين بينغ بالقضاء على الفساد والإسراف.

© Sputnik. Michael Klimentyev الحزب الحاكم في الصين يعدل دستوره

ويأتي ذلك في إطار مساعي الرئيس لمحاربة الفساد المستشري لضمان عدم ظهور المسؤولين وهم يسيئون استغلال مناصبهم ويهدرون المال العام بعد سلسلة من الفضائح، التي تورط فيها موظفون يعيشون بأسلوب مترف، مما أثار غضب الرأي العام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال وانغ ليليان، الذي ساعد في الإشراف على ضيافة الوفود في ثلاثة مؤتمرات سابقة للحزب، للإذاعة الرسمية في تصريحات أمس الأحد، إن الأمور هذه المرة ستكون مختلفة كليا.

فعلى سبيل المثال، لن يجد الوفود اللافتات الكبيرة، التي كانت ترحب بهم على واجهة الفنادق والزهور، التي كانت توضع بشكل تقليدي في السنوات السابقة.

لكن الفارق الأكبر سيظهر في غرفهم وقائمة الطعام، على حد قول وانغ.

وقال: "لن توضع فاكهة بعد الآن في الغرف والتي كانت تقدم من قبل للوفود والموظفين".

وأضاف أن الطعام سيكون بسيطا أيضا، ولن تشمل القائمة خيار البحر ولا الجمبري وما شابه. الأمر سيكون أقرب لأسلوب المقصف".

ويقود الرئيس شي بنفسه جهود الترويج لطرق العيش البسيطة، إذ تعرض وسائل الإعلام الرسمية بشكل مكرر الطعام البسيط، الذي يتناوله عندما يتنقل في أنحاء البلاد.