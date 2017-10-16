روسيا تسلم الفلبين رشاشات "كلاشينكوف" وذخائر وشاحنات عسكرية من دون مقابل

أعلن سفير الفلبين لدى روسيا، كارلوس سوريتا، إن روسيا تسلم الفلبين 5 آلاف بندقية "كلاشنيكوف" ومليون خرطوشة و20 شاحنة عسكرية من دون مقابل، مشيرا إلى أن الشحنة تصل إلى مانيلا يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول.