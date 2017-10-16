البحرين مهتمة في شراء أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات الروسية

أعلن نائب المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، سيرغي غوريسلافسكي، اليوم الاثنين، أن البحرين مهتمة في شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية، فضلا عن المدرعات والأسلحة الخفيفة.

© Sputnik. Edward Peskov البحرين تؤيد استراتيجية ترامب تجاه إيران

المنامة — سبوتنيك. وقال غوريسلافسكي للصحفيين في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017": "اليوم شركاؤنا يبدون اهتماما كبيرا في أنظمة الدفاع الجوي الروسية بمختلف أبعاد مداها، والمدرعات والسيارات والأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة الخفيفة من الإنتاج الروسي".

وانطلق، اليوم الاثنين، في عاصمة البحرين المنامة معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 ["بي أي دي إي سي"] في نسخته الأولى، الذي ستجري أعماله خلال الفترة من 16 — 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو أول معرض دولي شامل للدفاع في المنطقة، يتضمن الوسائل الدفاعية الثلاث (البرية، الجوية، البحرية) تستضيفه مملكة البحرين.

وكان المدير العام لـ "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، قد أعلن في وقت سابق، أنه قد سُلّم بالفعل، في العام الماضي 2016، للقوات البحرينية عدد من شحنات المنتجات العسكرية، بما في ذلك منظومات مضادة للدبابات "كورنيت — إم"، وأسلحة ذات مدى الرمي القريب، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2015، حول التعاون العسكري التقني.