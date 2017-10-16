ماي تتوجه إلى بروكسل بعد تعثر محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات، حول مادبة عشاء، مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، بعد أن تعثرت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما قد يبدد آمال ماي في بدء مفاوضات بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأسبوع.

© REUTERS/ Phil Noble 57% من البريطانيين يؤيدون استمرار ماي حتى الخروج من الاتحاد الأوروبي

وقال مكتب ماي إن الاجتماع مقرر منذ فترة طويلة ولم يورد مزيدا من التفاصيل. لكن هذا العشاء لم يكن مدرجا على جدول أعمال "يونكر"، الذي نشر يوم الجمعة. وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، إن العشاء لم يكن كذلك مدرجا على جدول أعمال ميشيل بارنييه المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا، الذي سيحضره مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ديفيز، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال بارنييه بعد محادثات مع ديفيز، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات تعثرت بالأساس بسبب رفض لندن تفصيل ما ستقدمه لبروكسل. وجاء ذلك عقب محاولة من ماي، الشهر الماضي، لإنعاش المحادثات بوعدها بأن تفي بريطانيا بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لذلك طلب بارنييه من زعماء الاتحاد الأوروبي عدم بدء المحادثات بشأن العلاقات المستقبلية، التي تطلبها ماي.