موغيريني: الاتحاد الأوروبي لم يناقش مسألة فرض عقوبات إضافية على إيران

أفادت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، بأن الاتحاد الأوروبي لم يناقش مسألة فرض عقوبات إضافية على إيران.

© REUTERS/ GONZALO FUENTES ماكرون يبلغ ترامب بعدم جدوى سياسته تجاه إيران

لوكسمبورغ – سبوتنيك. وفي ردها على سؤال حول احتمال وجود ما هو متفق عليه مع الولايات المتحدة بشأن هذه العقوبات قالت موغيريني للصحفيين: "إننا لم نناقش ولا نناقش مسألة فرض عقوبات إضافية ضد إيران".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض في كلمة إلى الأميركيين أنه يؤكد بشكل رسمي أن إيران تراعي التزاماتها بتطبيق المعاهدة الخاصة ببرنامجها النووي. كما قال بأن البيت الأبيض سيعمل بالتعاون مع الكونغرس الأميركي على تصحيح ما سماه بــ"أوجه القصور الخطيرة" التي تتميز بها المعاهدة الدولية مع إيران، واعدا بفرض عقوبات جديدة ضد إيران لتأييدها الإرهاب.