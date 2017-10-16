مجلس الوزراء التركي يوافق على إغلاق المجال الجوي أمام حكومة إقليم كردستان العراق

أعلنت تركيا، الاثنين، إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات المسؤولين الأكراد مع تصاعد التوترات بين العراق وإقليم كردستان في محافظة كركوك.

أنقرة- سبوتنيك. وقال نائب رئيس الوزراء، بكر بوزداغ، في مؤتمر صحفي، إن "تركيا أغلقت المجال الجوي أمام طائرات إدارة إقليم كردستان".

وكان مجلس الأمن القومي التركي قد أوصى في اجتماع الاثنين بإغلاق المجال الجوي أمام "شمال العراق".