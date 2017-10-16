أيرلندا تتعرض لأسوأ عاصفة في تاريخها

تتعرض أيرلندا لما قد يكون أسوأ عاصفة منذ عام 1961، حيث من المتوقع أن يصل إليها إعصار "أوفيليا" المتواجد حاليا في المحيط الأطلسي جنوب غرب جزر الأزور بالقرب من البرتغال إلى الساحل الغربي للبلاد، اليوم الإثنين.

ووفقًا لموقع "Met Éireann" المختص بالأرصاد الجوية، فإن المعلومات الواردة من المركز الوطني للأعاصير في ميامي، تشير إلى أن "أوفيليا" سيفقد البعض من قوته الإعصارية، ولكنه سيتحول إلى عاصفة قوية بحلول اليوم الإثنين، في العديد من المناطق المجاورة للسواحل الغربية والغربية الجنوبية.

وسيشكل الإعصار عقب تحوله لعاصفة رياح بقوة تصل ل 130 كيلومترا في الساعة.

ومن جانبها حذرت الحكومة الأيرلندية عبر وسائل الإعلام جميع المواطنين، وخصوصاً الذين يقطنون بجانب السواحل الغربية-الجنوبية وأوعزت باتخاذ الحيطة والحذر في الأيام المقبلة.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم بإغلاق جميع المدارس والجامعات، التي ستكون عرضةً لهذه العاصفة.