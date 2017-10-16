هجوم بسكين خارج محطة مترو في لندن وأنباء عن جرحى

نقلت عدد من وسائل الإعلام البريطانية عن مصادر أمنية إصابة ثلاثة أشخاص طعنهم مجهول قرب محطة مترو "بارسونز جرين" بالعاصمة لندن.

وقال عدد من شهود العيان أن سيارات الإسعاف تواجدت بالمنطقة.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن المصابين الثلاثة، قد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت على أن حالتهم غير معروفة إلى حد الآن، بينما قالت وسائل إعلامية أن أحد المصابين توفي في المستشفى منذ قليل.

#BREAKING: Officers are responding to an incident at #ParsonsGreen in #London where 3 males have suffered stab injuries. They are currently being treated by London Ambulance Service. No word yet on their condition. — Jon Haworth (@JonHaworthSky) October 16, 2017

وأغلقت الشرطة البريطانية الشوارع المؤدية إلى موقع الحادث.