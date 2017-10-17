الخارجية الأمريكية تكشف الموقف الرسمي لواشنطن من أزمة كركوك

أعربت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن قلقها الشديد بشأن التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عنف في محيط مدينة كركوك العراقية.

© AP Photo/ Khalid Mohammed المالكي يدعو القوات للحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم في كركوك

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نورت في بيان: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عنف في منطقة كركوك في العراق".

وأضافت: "نحن نتابع الوضع عن كثب ونطالب جميع الأطراف بتنسيق العمليات العسكرية واستعادة الهدوء".

ودعت واشنطن جميع الأطراف المعنية في كركوك إلى تنسيق الأنشطة العسكرية واستعادة الهدوء.