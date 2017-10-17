زيادة كبيرة في قتلى الشرطة الأمريكية أثناء الخدمة في 2016

كشف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) عدد قتلى الشرطة الأمريكية في الذين قتلوا في أوقات عملهم في عام 2016.

© Sputnik. Jeremy Hogan تقرير: الشرطة الأمريكية قتلت 2000 شخص في عام واحد وبحسب تقرير نشرته "رويترز" فإن المكتب سجل مقتل 66 رجل شرطة في أوقات عملهم على يد مجرمين بزيادة تصل إلى نحو 61% مقارنة بعددهم في العام السابق (2015) البالغ 41 قتيلا.





وأشار التقرير إلى أن هذا ثاني أكبر عدد للقتلى من رجال الشرطة خلال عام واحد منذ العام 2011 الذي شهد مقتل 72 منهم.





ووصف جيف سيشنز وزير العدل الأمريكي في بيان هذا العدد بأنه "صادم" و"غير مقبول" وقال إن وزارته ستعمل على الحد من جرائم العنف.





وكان التربص هو السبب الأول في وقوع قتلى من بين رجال الشرطة يليه الاستجابة لبلاغات إزعاج.





كما أظهرت البيانات أن وفيات رجال الشرطة بسبب حوادث عرضية ارتفعت في 2016 إلى 52 حالة وفاة مقارنة مع 45 حالة في عام 2015.