الأمم المتحدة ترحب باجتماع رئيس جمهورية أرمينيا ونظيره الأذربيجاني

© REUTERS/ Eduardo Munoz الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في كردستان وقال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس المنظمة العالمية انطونيو غوتيري، "يرحب بالاجتماع الذي عقد في جنيف".





وأضاف الممثل: "ترحب باجتماع القمة في جنيف وباتخاذ تدابير لتكثيف عملية التفاوض واتخاذ خطوات إضافية للحد من التوترات على خط التماس".





أعلن رئيس جمهورية أرمينيا سيرج ساركيسيان ونظيرة الأذربيجاني إلهام علييف، أمس الإثنين، أن الجانبين اتفقا على تخفيف التوتر حول "قره باخ".





كما أعرب الوسطاء عن ارتياحهم للمفاوضات المباشرة التي جرت بعد فترة توقف طويلة.





والجدير بالذكر، أن الأوضاع بمنطقة النزاع في "قره باخ" احتدمت يوم 2 نيسان/أبريل الحالي، وتبادلت أرمينيا وجمهورية "قره باخ" المعلنة من جانب واحد، من جهة، وأذربيجان من جهة أخرى، الاتهامات بالقصف والعمليات الهجومية على خط التماس، التي أدت لسقوط عشرات القتلى وأكثر من 200 جريح.





وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان حول الإقليم ذي الأغلبية الأرمينية، بدأ في عام 1988، عندما أعلن الإقليم خروجه من جمهورية أذربيجان الاشتراكية. وأدى النزاع المسلح في المنطقة لفقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.





ومنذ عام 1992 تجري مفاوضات لتسوية النزاع في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تترأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وروسيا.