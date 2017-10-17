كازاخستان ترفع حجم إنتاج الذهب

أعلنت لجنة الإحصاءات التابعة لوزارة الاقتصاد الكازاخستانية، أن البلاد أنتجت منذ بداية العام وحتى أيلول/ سبتمبر الماضي 62.697 طن من الذهب، أي حجم الإنتاج ارتفع بنسبة 16.3 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

© AP Photo/ Sukharevskyy Dmytro تعرف على البلدان التي تشتري معظم الذهب والمجوهرات في العالم وأشارت اللجنة في بيانها اليوم الثلاثاء، إلى أن حجم إنتاج الذهب المكرر وصل إلى 31.946 طن، أي ارتفع بنسبة 17 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجع حجم إنتاج الفضة في نفس الفترة (الخام وشبه المجهزة أو مسحوق) في البلاد بنسبة 12.5 % إلى 792.5 طن، كما تراجع حجم إنتاج الفضة المكررة بنسبة 13.8 % إلى 779.5 طن.