صفقة "إس 400": موسكو توقع أنقرة في مطب

من الممكن أن تحجم روسيا عن تنفيذ صفقة بيع منظومة "إس-400" إلى تركيا.

وأفادت مصادر إعلامية تركية بأن اتفاق بيع منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا قد يكون حبيس الأدراج، أي أن تركيا قد لا تحصل على أحدث وسيلة للدفاع الجوي.

وقد تحجم روسيا عن تنفيذ صفقة "إس-400" أو تؤجل تنفيذها، متأثرة بما أعلنه الرئيس التركي أردوغان أثناء زيارته إلى أوكرانيا، حيث قال أردوغان إن تركيا لا تستحسن انضمام القرم إلى روسيا.

© Sputnik. Michail Mokrushin منظومات الدفاع الجوي الصاروخية

وما لبث أن أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي أن روسيا تعلق صفقة "إس-400" حتى تقديم تركيا إيضاحا حول موقف أردوغان كما ذكرت مواقع إلكترونية.

وقال موقع sozcu التركي إن الكرملين أوقع بذلك تركيا في مَطَبّ.