صفقة "إس 400": موسكو توقع أنقرة في مطب

وأفادت مصادر إعلامية تركية بأن اتفاق بيع منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" إلى تركيا قد يكون حبيس الأدراج، أي أن تركيا قد لا تحصل على أحدث وسيلة للدفاع الجوي.
وقد تحجم روسيا عن تنفيذ صفقة "إس-400" أو تؤجل تنفيذها، متأثرة بما أعلنه الرئيس التركي أردوغان أثناء زيارته إلى أوكرانيا، حيث قال أردوغان إن تركيا لا تستحسن انضمام القرم إلى روسيا.
وما لبث أن أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي أن روسيا تعلق صفقة "إس-400" حتى تقديم تركيا إيضاحا حول موقف أردوغان كما ذكرت مواقع إلكترونية.
وقال موقع sozcu التركي إن الكرملين أوقع بذلك تركيا في مَطَبّ.
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