الرئيس الفلبيني يعلن تحرير مدينة مراوي من مسلحين على صلة بـ"داعش"

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، تحرير مدينة مراوي من مسلحين على صلة بـ"داعش"، بحسب ما أعلنته قناة "سي إن إن فلبين".

© AFP 2017/ Martin Bureau روسيا تسلم الفلبين رشاشات "كلاشينكوف" وذخائر وشاحنات عسكرية من دون مقابل

موسكو-سبوتنيك. وقال الرئيس: "إن الحكومة استعادت السيطرة على المدينة، وبهذا الشكل أنا أعلن تحرير مراوي".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا عن تصفية العديد من القادة المسلحين، الذين نشطوا في المدينة بأعمالهم الإرهابية.

وفي مايو/أيار، فرض الرئيس الفلبيني القوانين العسكرية في مقاطعة مينداناو الجنوبية بعد اشتبكات جماعات إرهابية مع الجيش.

هذا الأمر دفع الرئيس إلى التصريح بأن الأحكام العرفية في المقاطعة يمكن أن تستمر لمدة سنة.

ولاتزال العمليات العسكرية من أجل مكافحة الإرهاب جارية في مدينة مارافي حيث تم إلقاء القاء القبض على 500 مسلح.

ومنذ مايو/أيار الماضي، تخوض القوات الفلبينية حربا ضد الجماعات الإرهابية، راح ضحيتها أكثر من 160 جنديا فلبينيا وأصيب أكثر من 1700 شخص وتمت تصفية 817 إرهابيا.