تفجير مزدوج يهز ولاية بكتيا الأفغانية

أكدت مصادر رسمية أفغانية بأن تفجيرا مزدوجا وقع صباح اليوم الثلاثاء، في محيط قيادة قوات الشرطة بولاية بكتيا، لافتة إلى أن اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين القوات الأمنية والمهاجمين.

© Sputnik. M. Naderi مصرع عشرات الإرهابيين بعمليات للجيش الأفغاني في 13 ولاية

كابول — سبوتنيك. وقال عبدالله حسرت المتحدث باسم حاكم بكيتا لـ"سبوتنيك" إن: "سيارة مفخخة انفجرت أمام قيادة الشرطة ثم تبعه هجوم انتحاري فجر نفسه في نقطة التفتيش الأولى بالمركز".

وقالت الداخلية الأفغانية إن مجموعة إرهابية مدججة بأسلحة وأحزمة ناسفة هاجمت مركز التدريب، الذي يقع بجوار مركز قيادة الشرطة.

وأعلن نجيب دانش المتحدث باسم الوزارة عبر صفحته على "فيسبوك"، مقتل اثنين من المهاجمين، ونوه إلى أن القوات الأمنية ضربت طوقاً حول المنطقة.

وينقل الإعلام أن حركة "طالبان" تتبنى الهجوم الانتحاري على قيادة الشرطة.